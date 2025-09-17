Advierten de problemas de seguridad en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente que se celebra este miércoles, advierte de los problemas de seguridad que padecen los pacientes del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) por la duplicidad de los boxes individuales y por las estancias prolongadas por no realizarse el traslado a camas de hospitalización.

CSIF, en un comunicado, señala que los treinta boxes del Servicio de Urgencias del HUT fueron diseñados para albergar una sola camilla, pero en la actualidad acogen dos camillas, lo que provoca que haya cables, bolsas de recolección de líquidos o tubos de oxígeno esparcidos por el suelo: esta falta de espacio conlleva un riesgo de accidentes, tanto para profesionales como para pacientes y acompañantes.

El sindicato explica que, además de las posibles caídas, también hay riesgos derivados de la retirada de material médico de los pacientes por tirones de los elementos dispuestos en el suelo o incluso de las uniones de los tubos de oxígeno.

Asimismo, la falta de disponibilidad de camas de hospitalización redunda en que los pacientes, en casos de necesidad, tengan que asumir estancias prolongadas, además de que no se realizan cambios posturales, lo que es perjudicial para personas de edad avanzada.

CSIF, que ya ha denunciado esta situación en múltiples ocasiones, vuelve a reclamar que los boxes de Urgencias sean individuales, tal y como fueron diseñados, ya que situar dos camillas «es una medida que se ha instaurado de manera perpetua».