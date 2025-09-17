1,8 millones para este Plan de integración de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la contratación del Plan funcional para la integración, en el Hospital Universitario de Toledo, de los hospitales Virgen del Valle, el Provincial de Toledo y la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, que está actualmente en el Hospital de Parapléjicos, por 1,8 millones de euros.

Este plan recogerá las obras y la hoja de ruta para integrar estos tres servicios sanitarios para transformar el centro toledano en «un gran núcleo hospitalario de referencia, más moderno y más eficiente», tal y como ha expresado la consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno.

En esta redacción participarán los profesionales de los centros afectados definiendo «cómo se va a hacer ese traslado». Padilla ha señalado que teniendo en cuenta la presentación de propuestas por parte de las empresas constructoras, «en ocho meses puede dar tiempo» a que se elabore este documento.

Según ha detallado Padilla, el Hospital Virgen del Valle acoge casi exclusivamente servicios relacionados con la especialidad de Geriatría y dispone de 144 camas de hospitalización distribuidas en tres plantas, de las cuales 108 corresponden a hospitalización convencional, 30 a la Unidad de Media Estancia y seis a la Unidad de Cuidados Intermedios, además de tres equipos de ayuda a domicilio.

Cuenta asimismo con un gimnasio, un Hospital de Día y servicios de apoyo como Farmacia, Lencería, Cocina y Cafetería. En el edificio anexo de consultas externas, que en su día albergó las especialidades de Alergia y Dermatología, actualmente solo se mantienen las consultas de Geriatría. Además, en este centro se ubica el CSUR de Mastocitosis y los medidores de pólenes del Servicio de Alergología.

El Hospital Provincial concentra prestaciones vinculadas a la Salud Mental, entre ellas la UME Psiquiátrica con 30 camas, la Unidad de Conductas Adictivas, las consultas de Infanto-Juvenil, así como las de Salud Mental y el Hospital de Día de Adultos. También acoge la Unidad de Cuidados Paliativos, con ocho camas y tres equipos domiciliarios, y la Unidad del Dolor.

Dispone de 60 camas distribuidas en tres plantas de hospitalización, que sirven de apoyo al Hospital Universitario de Toledo en momentos de alta frecuentación, y de consultas de Oftalmología. Asimismo, cuenta con un área quirúrgica dotada de tres quirófanos, dos dedicados a Oftalmología y otro compartido por Urología y Cirugía General, en los que se programan intervenciones de corta estancia, además de un quirófano para técnicas oftalmológicas.

Por su parte, la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria se encuentra ubicada desde su creación, hace más de 30 años, en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Padilla ha concluido que esta decisión del Consejo de Gobierno marca el inicio de una reorganización hospitalaria de gran calado que permitirá integrar en el Hospital Universitario de Toledo la actividad de distintos centros y reforzar el modelo sanitario regional con una infraestructura «más moderna, eficiente y preparada para afrontar los retos de la atención sanitaria de las próximas décadas».