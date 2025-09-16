Le amputan un dedo en un intento de robo en Talavera

Un joven de 29 años ha resultado herido por un arma blanca durante un intento de robo ocurrido en la madrugada de este martes en Talavera de la Reina (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 2:20 horas de este martes, en la avenida Pío XII, cuando al parecer se ha producido un intento de robo en el que un joven de 29 años ha resultado herido con un arma blanca en las manos y ha sufrido amputación de alguna falange.

El herido ha tenido que ser trasladado en una ambulancia al Hospital de Talavera de la Reina. Al lugar del suceso también se han desplazado agentes dela Policía Nacional y Local.