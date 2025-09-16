«La Policía Local ha elaborado ya expedientes de sanción a VTC en Toledo»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha replicado al consejero de Fomento, Nacho Hernando, que la Policía Local «ha elaborado ya expedientes de sanción» contra Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), afirmando que no sabe si la Junta «ha hecho lo propio».

Así ha contestado el alcalde, a preguntas de los medios, al consejero, quien en una rueda de prensa anterior aseguraba que el Ayuntamiento de Toledo «se desentiende de todo» lo relacionado con esta materia.

«La Policía Local ha elaborado ya expedientes de sanción, no sé si la Junta ha hecho lo propio porque tiene competencias en materia de inspección y funcionarios que se dedican a la inspección de transportes. El Ayuntamiento sí lo ha hecho», ha reafirmado Velázquez.

El primer edil de la capital regional ha recordado que los VTC tienen «competencias de carácter interurbano» concedidas por la Junta, pero no de carácter urbano, asegurando que cuando los representantes del sector dijeron que se habían reunido con el Ayuntamiento toledano «no era cierto».

«La semana pasada ya hubo una reunión cuando ya llevaban tiempo operando y se les manifestó eso, que no tenemos la competencia y que las competencias que tienen son de carácter interurbano, no de carácter urbano, que está reservado únicamente al taxi», ha continuado.

Es por ello que el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha realizado distintos expedientes a vehículos de este tipo «que van a tramitarse a la Junta con una propuesta de sanción».