Apuñalado un joven en Talavera

Un hombre de 25 años ha resultado herido por arma blanca este martes, en un brazo y una pierna, en Talavera de la Reina (Toledo), por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el aviso se ha producido a las 20:08 horas desde un portal en la avenida Pío XII del municipio, donde un hombre de 25 años ha recibido dos heridas por arma blanca, una en el brazo y otra en la pierna.

Hasta este lugar se han trasladado efectivos de la Policía Nacional que se han encargado de trasladar al herido al Hospital de Talavera.