La Junta ayuda con más de 230.000 euros a renovar la cubierta de este colegio de Toledo

El Ejecutivo regional ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villacañas para la financiación de la cubierta del CEIP ‘Santa Bárbara’ de la localidad, para la que se destinarán más de 230.000 euros.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la inauguración del curso escolar que ha realizado en dicho CEIP, donde ha defendido que su departamento está apostando por la calidad educativa con la incorporación este curso 2025-2026 de 309 contratos extraordinarios para reforzar la competencia lectora y matemática, la transformación digital y la educación inclusiva.

Según informa el Gobierno regional, Pastor ha explicado que, además de estas materias, los 309 docentes vienen a reforzar el trabajo del programa Proa + y la educación inclusiva y se sumarán a los más de 1.000 profesionales del Plan del Éxito y Prevención del Abandono Educativo Temprano en su 7º curso.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha realizado «un importante esfuerzo» en materia de contratación pues durante este curso escolar se han incorporado a las aulas un total de 530 docentes más que con respecto al curso pasado lo que hace que sean 33.663 docentes en las aulas.

A todos ellos Amador Pastor les ha deseado un feliz curso escolar junto a los 384.667 alumnos y alumnas que desde el día 8 se han ido incorporando a las aulas en los 1.784 centros educativos de Castilla-La Mancha.