La decisión del Tribunal de Instancia sobre la madre y la pareja del feto hallado muerto en Toledo

 El Tribunal de Instancia Sección Penal 5 de Talavera de la Reina (Toledo) ha decretado para la madre del feto hallado muerto en Alberche del Caudillo (Toledo) y para su pareja sentimental prisión provisional comunicada y sin fianza, ya que se les considera presuntos autores de un delito de asesinato.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que la madre y su pareja sentimental pasaron a disposición este viernes 12 de septiembre, tras ser arrestados por la Guardia Civil a raíz del hallazgo del feto muerto en la vivienda de la mujer. 

