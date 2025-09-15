Importante accidente laboral en un pueblo de Toledo

Un hombre de 26 años de edad ha resultado herido este lunes tras aplastarle un puente grúa un pie en la empresa de prefabricados en la que estaba trabajando en Maqueda (Toledo).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el siniestro ha tenido lugar sobre las 9.00 horas, en esta empresa situada en el kilómetro 72 de la A-5 en sentido Badajoz.

El herido ha sido trasladado en una UVI al hospital de Talavera de la Reina, en un operativo en el que también ha participado una patrulla de la Guardia Civil.