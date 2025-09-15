Exigen al alcalde de Toledo que «identifique de inmediato los 350 pisos turísticos ilegales»

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que actúe «con urgencia» para identificar los 350 pisos turísticos que operan de forma ilegal en la ciudad, y que ponga en marcha las medidas necesarias para que estas viviendas vuelvan al mercado residencial ante el grave problema de acceso a la vivienda que afecta a los toledanos y a las toledanas.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha puesto en valor la iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda del Gobierno de España, orientada a retirar de las plataformas digitales aquellos alojamientos turísticos que no cumplen con la legislación vigente ni con el registro obligatorio. Una medida que consideran «positiva y necesaria para mejorar la convivencia vecinal, especialmente en el Casco Histórico, y para recuperar el tejido residencial expulsado por la proliferación descontrolada de este tipo de alojamientos».

Noelia de la Cruz ha recordado que Carlos Velázquez lleva más de dos años al frente del Ayuntamiento y heredó una ordenanza municipal para regular las viviendas de uso turístico. Sin embargo, dicha ordenanza permaneció «guardada en un cajón» hasta que la moratoria puesta en marcha por el gobierno socialista se lo permitió.

En ese momento, según la socialista, fue modificada mínimamente, cambiando el porcentaje e incluyendo su aplicación a toda la ciudad, pero sin conocer el número real de pisos turísticos existentes en ese momento y, por lo tanto, sin desarrollar una verdadera política de control y de inspección.

Además, la portavoz socialista ha denunciado que el equipo de Gobierno se comprometió en distintas comisiones y consejos de participación ciudadana a cotejar las viviendas de uso turístico existentes con el registro oficial de la Junta de Comunidades, con el objetivo de detectar cuáles eran ilegales, algo que, según el Grupo Socialista, «es evidente que no se ha hecho».

Por último, la portavoz socialista ha valorado el anuncio del Gobierno de España de una nueva ayuda de alquiler para jóvenes que incluirá la opción de compra y ha recordado al alcalde y a su equipo de Gobierno que mientras el Gobierno de España trabaja en medidas para la vivienda y los jóvenes, «el alcalde sigue teniendo paralizados» los cinco pisos del Corral de Don Diego, aún vacíos y sin jóvenes. «Esta es la política de vivienda del alcalde de Toledo».