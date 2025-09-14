Miles de personas disfrutan de una noche especial en Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha celebrado el «éxito» de la VIII Noche del Patrimonio de la que disfrutaron este sábado miles de personas. Un evento cultural único en Europa que volvió a llenar de vida los cascos históricos de las 15 ciudades reconocidas por la Unesco.

Durante la jornada, más de 500 actividades gratuitas, 60 de ellas en Toledo, acercaron el patrimonio histórico, artístico y cultural a miles de ciudadanos y visitantes. La programación, articulada en sus tres secciones habituales –Abierto Patrimonio, Vive Patrimonio y Escena Patrimonio– volvió a consolidarse como una cita imprescindible, un espacio donde el patrimonio vivo dialoga con la creación contemporánea y se nutre de la participación activa de la ciudadanía, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha destacado «el grandísimo éxito» de esta noche del patrimonio, con Toledo como un escenario único para disfrutar de la cultura y del patrimonio, con la apertura de lugares únicos, «y lo que queremos es ir a más», ha señalado.

Además, Velasco ha agradecido el trabajo de todas aquellas personas que han colaborado para que esta noche «tan maravillosa» como es la Noche del Patrimonio sea un éxito, y a todas las instituciones que han participado para que todo Toledo esté a disposición del ciudadano.

Por su parte, la concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha destacado la buena acogida de las actividades de música y danza programadas para todas las edades y para todos los gustos, entre ellas; ‘Il Combattimento di Tancredi a Clorinda’ del Centro Coreográfico de Italia en la Puerta de Bisagra; la de Ana Alcaide en el Palacio de Lorenzana; el concierto de Los Hidrocálidos en el Salón Rico; la actuación de la Escuela de Trinidad Giles en la Diputación Provincial o el concierto homenaje a Pablo Milanés en la Plaza del Ayuntamiento.