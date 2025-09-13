Importante accidente en este parque temático de Toledo

Un trabajador de 57 años ha sufrido el aplastamiento de un pie por una carretilla elevadora en el parque temático Puy du Fou España en Toledo, según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

A las 12.59 horas de este sábado recibía el aviso el servicio de atención de urgencias de la región informando de este accidente laboral.

El herido ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo. Efectivos de la Policía Nacional y Local también han acudido hasta el lugar del accidente.