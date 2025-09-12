Críticas a que se celebre una manifestación pro Palestina en la Noche del Patrimonio en Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha criticado este lunes que se vaya a celebrar una concentración pro Palestina en la plaza de Zocodover este sábado, cuando también tendrá lugar la Noche del Patrimonio, que contempla más de sesenta actividades culturales por toda la ciudad.

En rueda de prensa, la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha rechazado la celebración de la concentración ‘Cada acción cuenta’, que pide el boicot a Israel y el equipo de ese país que compite en La Vuelta a España y que ha sido convocada por Marcha por Palestina a las 17:30 horas de este sábado.

«No me cabe en la cabeza, como en un día como el de mañana se ha autorizado una manifestación en Zocodover, máxime teniendo en cuenta, por ejemplo, acontecimientos como los que estamos viendo todos los días, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista a España», ha censurado Molina.

La concejala ha opinado que «todo el mundo tiene derecho a manifestarse», pero ha señalado que «no es conveniente» celebrar esa protesta en el mismo día que la Noche del Patrimonio, porque «a nivel de seguridad, es un día en el que hay una afluencia de público brutal en la ciudad».

Molina ha subrayado que la ciudad estará «preparada» para acoger el evento y «tanto a nivel de limpieza como de seguridad no habrá ningún problema», pero ha dicho que le «llama la atención» que la manifestación haya sido aprobada por la Delegación de Gobierno.