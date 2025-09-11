Una persona resulta herida tras un incendio en un pueblo de Toledo

Un hombre de 57 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo por inhalación de humo tras un incendio originado en una buhardilla en Illescas (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 2:50 horas se ha originado un incendio en una buhardilla de la calle Muñoz Molina de Illescas, ya que al parecer el hombre -de 57 años- se quedó dormido fumando y el cigarro prendió el sofá en el que estaba.

Al lugar del suceso se han trasladado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, bomberos de Illescas que apagaron rápidamente el incendio y una UVI, que ha trasladado al afectado al Hospital Universitario de Toledo por inhalación de humo.