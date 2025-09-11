Una mujer se fractura una pierna en un accidente laboral en Toledo

Una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Toledo tras fracturarse la pierna izquierda al pillársela con una transpaleta en una empresa de embutidos situada en el Polígono Industrial Monte Boyal de Casarrubios del Monte (Toledo).

El 112 de Castilla-La Mancha, ha recibido el aviso a las 14.10 horas de este jueves, 11 de septiembre.

La trabajadora herida, de 39 años, ha sido atendida por un equipo médico de urgencias que se ha desplazado hasta el lugar y, posteriormente, ha sido trasladada en UVI al hospital de Toledo. Al lugar también han acudido Guardia Civil y Policía Local.

