El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo trabaja en un atractivo proyecto

Iván Díaz, paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) con experiencia en conducción por medio de la simulación virtual, es uno de los impulsores del proyecto para formar un equipo ‘amateur’ con pacientes del centro que quieran desarrollar esta práctica.

En declaraciones a los medios, ha explicado que él entrena en un simulador virtual instalado en el centro hospitalario una hora y media al día antes de que bajen los pacientes.

Este simulador tiene triple función: la de «rehabilitación» de pacientes con lesiones graves para que trabajen el equilibrio y la fuerza en los brazos; la de ofrecerles la posibilidad de que puedan volver a conducir, pues el simulador funciona como una adaptación similar al del coche de la autoescuela, y en tercer lugar, la de competición.

El objetivo es «normalizar la competición de personas que tienen discapacidad», según ha expresado este paciente, que aspira a crear dos equipos: uno un «poco más profesional», en el que competirá junto a otro «compañero» del hospital. Y un segundo, compuesto por pacientes del hospital que quieran unirse a esta causa y que «ya tengan práctica en el simulador».

«Si quieren empezar a competir desde aquí, directamente que compitan. Y luego si el día de mañana cuando se vayan a sus casas quieren seguir intentándolo, intentar apoyarlos de alguna manera. Esa es la idea», ha explicado.

Díaz, que lleva 30 años en silla de ruedas y «toda la vida compitiendo», relata que la práctica de esta simulación en la conducción le llevó a sacarse el carnet, hecho que le aportó independencia en su vida diaria.

Asimismo, ha señalado que la competición virtual es más accesible en una situación como la suya. «No todo el mundo puede estar yendo a una ciudad a poder jugar al baloncesto en silla de ruedas o no tienen para jugar al tenis. Sin embargo, la mayoría tienen una ‘play’. Con una play y con un volante pueden competir desde su casa en igualdad de condiciones sin hacer un desembolso muy grande. Eso también mentalmente te viene bien».

Del futuro equipo que salga para competir, Díaz aspira llevarlo a ‘My racing’, aunque ha confesado que lo mejor es «empezar desde abajo». «No puedes llegar e intentar competir con los mejores porque de primeras no estamos preparados para ello».

APOYO DE PARAPLÉJICOS AL PROYECTO

Para dar soporte a la idea, este mismo jueves se ha presentado en el centro la iniciativa ‘Juntos Creamos Futuro’ promovida por la empresa Pitlane Network, que busca recaudar fondos para potenciar la iniciativa.

Se trata, según ha explicado la directora de Parapléjicos, Mónica Alcobendas, de la creación de una Unidad de Simulación de Conducción Adaptada y Competitiva para Personas con Lesión Medular, que permitirá evaluar capacidades funcionales, cognitivas y motoras, además de fomentar la participación en competiciones inclusivas de eSports adaptados, como el Sim Racing.

DOS EVENTOS EN TOLEDO

La empresa Pitlane Network, con esta iniciativa de base, promoverá dos eventos en la ciudad de Toledo: el Eco Fest Toledo, que tendrá lugar el 20 y 21 de septiembre, y el Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo, que se desarrollará del 21 al 23 de noviembre.

De ambos proyectos, impulsados por la empresa, ha dado los detalles este jueves el periodista de motor Pedro Fermín Flores.

El Eco Fest Toledo quiere consolidarse como un espacio de encuentro y solidaridad, en apoyo a los programas de cultura y ocio inclusivo del Hospital Nacional de Parapléjicos. Uno de los grandes símbolos del festival será el Árbol de los Deseos, una escultura de hierro forjado en la que los visitantes podrán colgar mensajes y compromisos con el planeta y con la sociedad.

Además, quienes participen en esta acción podrán acceder de forma gratuita al Campeonato Pitlane de Sim Racing, al volante de simuladores profesionales de conducción que se instalarán en el recinto. El festival ofrecerá también sorpresas, obsequios y regalos, y desvelará detalles clave del Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo, que del 21 al 23 de noviembre recorrerá 300 kilómetros por la provincia.

La prueba será puntuable, ya este año, para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas y reunirá a los principales protagonistas nacionales de esta modalidad de competición.

Ambos eventos, diseñados de forma exclusiva por Pitlane Network, sitúan a Castilla-La Mancha y a la ciudad de Toledo como «referentes del compromiso, la innovación, la movilidad responsable y la acción social».