Dos detenidos tras una tumultuaria pelea en Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a dos varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de lesiones que cometieron ayer durante una riña tumultuaria que se produjo en el barrio de Santa María de Benquerencia cuando golpearon a una mujer a la que causaron heridas de gravedad por las que tuvo que ser hospitalizada. Además, se mantiene un dispositivo de seguridad en la zona para evitar que se produzcan nuevos altercados y se continúa con la investigación para identificar al resto de implicados y determinar su posible responsabilidad penal.

Los hechos se desarrollaron ayer sobre las 14.30 horas de la tarde, cuando se recibieron a través del 091 varios avisos alertando a la Policía Nacional de que se estaba produciendo una pelea entre varias personas en las proximidades de un edificio de la calle Río Ventalomar. A la llegada de las patrullas sólo se encontraba en el lugar una de las partes entre las que se había producido el enfrentamiento, habiendo huido los agresores del lugar. Además, había una mujer de 37 años de edad con lesiones graves en la cabeza, por lo que los agentes solicitaron asistencia sanitaria.

Poco después, cerca de medio centenar de familiares y allegados de la víctima se dirigieron al domicilio de uno de los agresores, por lo que se estableció un cordón policial para tratar de contener a estas personas, que pese a la presencia policial provocaron graves alteraciones de orden público, desobedecieron deliberadamente las órdenes de los agentes y trataban de causar daños al vehículo del agresor.

Una vez contenido este primer conato, y pese a que se mantuvo la presencia policial en la zona para evitar nuevos enfrentamientos, se produjo un segundo intento sobre las 18:30 horas. Alrededor de 150 personas armadas y en actitud agresiva regresaban al lugar en tropel, exhibiendo piolets, tapas de alcantarillas, palos de madera y metálicos, adoquines y otras herramientas. Algunos de ellos rodearon y causaron graves daños al vehículo del agresor, a la par que otros intentaban acceder al domicilio con la intención de lincharle.

Los agentes presentes en el lugar evitaron el acceso al domicilio y solicitaron refuerzos, estableciéndose desde ese momento un dispositivo estático de seguridad que se mantiene hasta el momento y en el que participan un centenar de agentes, entre ellos la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo, especializada en la reacción inmediata ante situaciones graves que, como esta, pueden poner en peligro la seguridad ciudadana.

Desde ese momento se inició una investigación para esclarecer todas las circunstancias al respecto de estos graves hechos, logrando la detención del primero de los agresores sobre la medianoche, así como la del segundo -menor de edad- esta misma mañana. La Policía Nacional continúa realizando indagaciones para tratar de identificar al resto de participantes en la riña tumultuaria y determinar la posible responsabilidad penal que les pudiera corresponder tanto por su participación en ella como por los daños causados al vehículo.