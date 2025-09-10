Robos en un colegio de Toledo

El CEIP Juan XXIII de la localidad toledana de Burujón ha denunciado dos robos que se han producido en las instalaciones del centro desde el inicio del curso escolar.

Según ha informado el Ayuntamiento de Burujón en redes sociales, ambos robos han sido denunciados ante la Guardia Civil de Torrijos y La Pueblanueva, por lo que los agentes han abierto una investigación.

El Consistorio ha explicado que desde que comenzaron las clases en el CEIP Juan XXIII se han producido dos robos y «a pesar de que los bienes sustraídos no suponen un elevado valor económico, el daño causado es considerable, debido a que afecta al correcto funcionamiento del centro».

El colegio ha pedido a los autores que «reflexionen sobre el mal que causan» y que estos hechos «no se vuelvan a repetir», al tiempo que el Ayuntamiento, en colaboración con la comunidad educativa, trabaja para mejorar las medidas de seguridad y evitar futuros incidentes.