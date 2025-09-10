Más de 9.000 pacientes esperan cirugía en el Hospital de Toledo: 2.500 superan los seis meses

El Complejo Hospitalario de Toledo registró en julio de 2025 un total de 9.199 pacientes en lista de espera quirúrgica, con un tiempo medio de demora de 112 días. De ellos, 2.497 llevan más de seis meses aguardando una operación, lo que convierte al centro en uno de los más saturados de Castilla-La Mancha.

Especialidades con más pacientes en lista de espera

Traumatología es la especialidad con mayor presión asistencial, con 2.692 pacientes , una media de 115 días de espera , y 742 personas que superan el medio año aguardando una cirugía .

es la especialidad con mayor presión asistencial, con , una media de , y . Oftalmología acumula 2.069 pacientes , con una media de 111 días , de los cuales 431 llevan más de seis meses .

acumula , con una media de , de los cuales . Cirugía General y Digestiva suma 1.766 pacientes , con un tiempo medio de 110 días y 345 por encima de los 180 días .

suma , con un tiempo medio de y . Otorrinolaringología registra 833 pacientes , con una demora media de 135 días y 386 personas en lista de espera de más de seis meses .

registra , con una demora media de y . Urología contabiliza 673 pacientes, con 215 superando los seis meses.

Especialidades con mayores demoras

Aunque con menor volumen, varias especialidades destacan por los largos tiempos de espera:

Neurocirugía : 367 pacientes , de los cuales 168 superan el medio año , y un tiempo medio de 133 días .

: , de los cuales , y un tiempo medio de . Cirugía Maxilofacial : 137 pacientes , 58 con más de seis meses , y una media de 133 días .

: , , y una media de . Cirugía Plástica: 208 pacientes, con 94 de ellos esperando más de medio año y una media de 129 días.

Un hospital con las mayores cifras de Castilla-La Mancha

El hospital toledano concentra una de las listas de espera quirúrgica más abultadas de la región, con especialidades clave que acumulan centenares de pacientes en demoras prolongadas. Casi uno de cada tres pacientes en espera supera los seis meses, lo que refleja un problema estructural que aún no se consigue aliviar pese a los refuerzos quirúrgicos.