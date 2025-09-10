La Hermandad de Toledo que celebra este fin de semana la Exaltación de la Cruz

La Cofradía Hermandad de Penitentes del Santísimo Cristo del Descendimiento de Toledo ha organizado distintos actos litúrgicos con motivo de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, que tendrán lugar este fin de semana, días 13 y 14 de septiembre, en la iglesia de Santas Justa y Rufina de Toledo.

Los actos comenzarán el sábado 13 de septiembre a las 20.00 horas, con una vigilia de oración, como preparación espiritual previa a la festividad. El domingo 14 de septiembre, se celebrará la Misa Solemne de Exaltación de la Cruz, durante la cual tendrá lugar el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Hermandad.

Al término de la Eucaristía, se llevará a cabo un besapiés solemne a nuestro Cristo Titular, el Santísimo Cristo del Descendimiento, ha informado la Cofradía en un comunicado. Para concluir la jornada, la nueva Junta Directiva ofrecerá un refresco cofrade a todos los asistentes como signo de fraternidad y de encuentro.