El estado del menor que recibió 3 cornadas en Toledo

El menor que resultó herido grave este martes tras recibir tres cornadas en una suelta de reses en Mocejón (Toledo) permanece en la UVi del Hospital Universitario de Toledo.

Los hechos han tenido lugar durante una suelta de reses en Mocejón, cuando el chico, de 17 años, fue embestido por uno de los astados al intentar subirse a las escaleras de una plataforma situada en el centro de la plaza, han explicado fuentes de la Guardia Civil.

El menor recibió tres cornadas y fue trasladado al Hospital de Toledo.

Fuentes de este centro hospitalario han indicado a EFE que continúa en la UVI, estable dentro de la gravedad