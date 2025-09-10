Desde Toledo califican de «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas

La Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo se ha unido a Hostelería de España, la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España, y reitera su «incomprensión» ante la prohibición de fumar en terrazas.

Esta medida, que califica de «desproporcionada», se enmarca en el Anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco aprobado este martes en Consejo de Ministros, según ha informado la asociación toledana en nota de prensa.

Desde la organización advierten que la medida tendría una eficacia muy limitada, ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos. Recuerdan, además, que actualmente existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas.

Desde Hostelería de España se alerta también del impacto negativo para el turismo y la imagen internacional del país, ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde solo Suecia mantiene una prohibición total similar. Países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería ni al turismo.

Además, opinan, generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año –más de 94 millones en 2024–, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos. Asimismo, afirman, supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela.

Desde Hostelería de España se reitera la voluntad de diálogo con las autoridades y se insta al Gobierno a reconsiderar la medida.

En este sentido, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida ha añadido que «es fundamental garantizar la convivencia y evitar la imposición de cargas adicionales a los profesionales del sector hostelero».

«Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país, y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes», afirma.