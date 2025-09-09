Suspendido un importante juicio en Toledo

El juicio señalado para este miércoles y jueves en la Audiencia Provincial de Toledo, contra seis acusados de formar un clan familiar que se dedicaba a la trata y explotación de mujeres jóvenes en Toledo y otras ciudades españolas, ha quedado suspendido.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha comunicado la suspensión del juicio, para el que la fiscalía pide 54 años y medio de prisión para los procesados, procedentes de Colombia y Brasil y que están acusados de siete delitos de trata con explotación lucrativa de la prostitución ajena, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de tráfico de drogas.

Según la Fiscalía, los acusados contactaban con mujeres jóvenes en su país de origen y las traían a España a ejercer la prostitución, donde les reclamaban una supuesta deuda de 3.000 euros.

Además de presionarlas para ejercer la prostitución en localidades como Toledo, Cuenca, Albacete, Parla, Zaragoza o Alicante, los acusados vendían droga a los clientes.

Además de la pena de prisión por varios delitos, el ministerio fiscal pide que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a seis de las víctimas con la cantidad de 30.000 euros y al pago de una multa de 16.400 euros por el tráfico de drogas.