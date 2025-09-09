Suspendido un importante juicio en Toledo

Por formar parte de una red de trata de mujeres

infoCLM Send an email 9 septiembre, 2025 - 16:18
(Foto de ARCHIVO) Un juez con la toga negra reglamentaria, durante un paro de diez minutos de asociaciones de jueces y fiscales, frente a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). Jueces y fiscales de todas las asociaciones, menos las progresistas, han convocado un paro simbólico de diez minutos para expresar su rechazo a dos de los proyectos de ley anunciados recientemente por el Gobierno: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales. Carlos Luján / Europa Press 11/6/2025
Foto de archivo: Carlos Luján // Europa Press

El juicio señalado para este miércoles y jueves en la Audiencia Provincial de Toledo, contra seis acusados de formar un clan familiar que se dedicaba a la trata y explotación de mujeres jóvenes en Toledo y otras ciudades españolas, ha quedado suspendido.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha comunicado la suspensión del juicio, para el que la fiscalía pide 54 años y medio de prisión para los procesados, procedentes de Colombia y Brasil y que están acusados de siete delitos de trata con explotación lucrativa de la prostitución ajena, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de tráfico de drogas.

Según la Fiscalía, los acusados contactaban con mujeres jóvenes en su país de origen y las traían a España a ejercer la prostitución, donde les reclamaban una supuesta deuda de 3.000 euros.

Además de presionarlas para ejercer la prostitución en localidades como Toledo, Cuenca, Albacete, Parla, Zaragoza o Alicante, los acusados vendían droga a los clientes.

Además de la pena de prisión por varios delitos, el ministerio fiscal pide que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a seis de las víctimas con la cantidad de 30.000 euros y al pago de una multa de 16.400 euros por el tráfico de drogas.

infoCLM Send an email 9 septiembre, 2025 - 16:18
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba