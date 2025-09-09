Presentada la programación con las Ferias de San Mateo de Talavera con estas actividades

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, junto a la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero, ha invitado a los talaveranos y vecinos de la comarca a que disfruten de los cuatro días de las Ferias de San Mateo, que suponen un «gran motor económico» para la ciudad.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa donde ha presentado la programación de las Ferias de San Mateo 2025, que tendrán lugar del 18 al 21 de septiembre, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

«Nuestras ferias forman forman parte de la historia de Talavera, por las que han pasado muchas generaciones, y necesitan tener ese apoyo de los que estamos en los gobiernos municipales», ha dicho el alcalde, que ha recordado que serán días para disfrutar «en paz y armonía» de la familia y amigos en unas «ferias de primera en una gran ciudad como es Talavera de la Reina».

Las ferias comenzarán el 18 de septiembre con el encendido del alumbrado y a las 22.00 horas tendrá lugar el pregón a cargo de Guillermo Rejón Miguel, presidente del Baloncesto Talavera, al que seguirá un gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales. Se trata de un pregonero «de mucha altura», que ha sido jugador de ACB durante mucho tiempo.

Sobre el cartel que ilustra San Mateo, Gregorio ha explicado que el concurso quedó desierto, por lo que se ha rescatado «del baúl de los recuerdos» un cartel que fue pintado por Enrique Ginestal en 1946 que el alcalde considera «muy entrañable».

CONCIERTOS

Por su parte, la edil de Festejos, María Pilar Guerrero, ha agradecido a todo el equipo de Festejos para sacar adelante las Ferias de San Mateo y ha recordado las dificultades que han tenido tanto por la limitación presupuestaria como por la premura para sacar adelante una programación «muy estudiada y meditada».

Demarco Flamenco será el primero en abrir los conciertos en la plaza de la Comarca tras el pregón y le seguirá a las 23.30 horas en la plaza de la Reina el concierto de Anita Yes + Sergio Blázquez, un talentoso locutor de radio, actualmente en Cadena 100 y una figura destacada en el ámbito de la comunicación y la música. Nacido en Talavera de la Reina, Sergio ha llevado su pasión por el sonido y la animación a todos los rincones del país, incluso ha sido el dj en las celebraciones del Real Madrid en Cibeles.

Anita Yes es la dj oficial de la selección Española y del Real Madrid en la Champions y también es conocida como la doble oficial de Pamela Anderson. Llega a Talavera con la fiesta de la mítica serie de los Vigilantes de la playa, siendo la única dj femenina española que ha actuado en la Boom de New York.

A las 22.30 horas actuará en la caseta municipal la Orquesta Sol y la asociación Tea Talavera será la encargada de gestionar la caseta municipal.

El viernes 19 de septiembre en la plaza de la Comarca a las 22.00 horas será el turno del concierto de Molan los 90 con Paco Pil, Fragma, Lasgo, Marian Dacal & Eva Marti, Brisa Play y Santi García.

A las 23.30 horas en la plaza de la Reina actuará Sara de ‘Las Chuches’, quien ha colaborado con artistas como Lola Indigo, Omar Montes con su famoso hit del ‘Pantalón’ o con Sergio Contreras, Rasel o Joana Santos y su ‘Como ronea’ se volverá a escuchar con toda su banda.

En la caseta municipal 14.30 horas actuará la Escuela de Danza Fernando Jiménez ‘El Zapata’. A las 19.00 horas será el concierto de El Baúl de los Recuerdos, de Natalia Mellado y a las 22.00 horas actuará la Orquesta Maverick.

El sábado 20 de septiembre en la plaza de la Comarca 22.00 horas tendrá lugar el concierto del Festival Radiolé con Javi Cantero, El Balilla, El Bomba, Fran Flores, Indara, Mesalla, Rubén Martín, Negro Jari y La Cebolla.

A las 23.30 horas en la plaza de la Reina actuará Con más Flow, un tributo oficial al reguetón con un recopilatorio de lo mejor del género en sus 30 años.

En la caseta municipal, a las 14.00 horas, actuará la Escuela de Danza de Miriam Jiménez, a las 19.00 horas será el concierto de copla y canción española con Rocío Durán y a las 22.00 horas actuará la Orquesta Trébol.

El domingo, 21 de septiembre, a las 21.00 horas en la plaza de la Comarca tendrá lugar el concierto del III Talavera Fest. Se trata de la tercera feria consecutiva en la que se celebra el Talavera Fest, una apuesta de la Concejalía de Festejos para dar visibilidad y espacio a los artistas de la ciudad, ya sean grupos, djs, escuelas, violinistas o saxofón.

Cualquier artista tiene cabida dentro del Talavera Fest «y este año contaremos con la alegría y la fiesta de Gloria Bendita, De Sal y Canela Escuela de Baile de Tamara Maestro con su Duende y Society Danza Studio con su arte».

En la caseta municipal a las 14.00 horas actuará la Escuela de Danza Rosa María Loaisa, a las 19.00 horas será el concierto de ‘El rumbo de Oro’, Juan Pablo López, y a las 22.00 horas actuará la Orquesta Kristal.

OTRAS ACTIVIDADES

La caseta infantil, a cargo de la Concejalía de Familia, ha previsto actividades diversas y gratuitas para niños y niñas de 5 a 12 años como castillos hinchables, ludoteca, pintacaras, juegos de mesa y actividades deportivas. Estará abierta el sábado 20 y el domingo 21 de 17.00 a 20.00 horas. Se trata de un espacio gratuito en Talavera Ferial.

Para los niños con TEA, las horas sin música en las atracciones feriales serán el viernes y sábado de 18.00 a 20.00 horas.

El mercadillo ferial, previsto del 18 al 21 de septiembre, estará ubicado en el parque de la Alameda entre el Lago y la plaza de la Reina, donde se podrá adquirir bisutería, productos de cuero, camisetas o sombreros. Por su parte, el mercado de artesanía del paseo de los Arqueros se podrá visitar los días 20 y 21 en horario de 11.00 a 22.00 horas.

El sábado 20 de septiembre, a las 17.30 horas, tendrá lugar la gran corrida de toros con Morenito de Aranda, con seis toros de la ganadería Peñajara, en La Caprichosa.

Dentro de la programación cultural, el viernes 19 y el sábado 20 en el Teatro Palenque a las 20.30 horas tendrá lugar ‘We love disco’, una experiencia disco inmersiva.

Como cada año, el Ayuntamiento ha previsto servicios especiales de autobuses urbanos y del 18 al 21 de septiembre habrá servicios especiales nocturnos gratuitos.

PRESUPUESTO

El presupuesto es similar al del año 2024. De hecho, señalan desde el Ayuntamiento, no llega a superar los 1.000 euros con respecto al San Mateo de hace un año. La cifra global asciende a 239.000 euros, de los que 107.300 son para la contratación de artistas.

Guerrero ha indicado que a pesar de contar con un presupuesto similar al de la pasada edición de las ferias, se ha debido hacer frente «prácticamente con el mismo dinero» a subidas registradas con respecto al 2024. Por ejemplo, el seguro de contingencia ha subido 2.000 euros, los limitadores de sonido han subido 1.200 euros, la gestión de la caseta municipal más el sonido han experimentado un aumento de 3.000 euros y el sonido de los dos escenarios se ha incrementado en 4.000 euros.

María Pilar Guerrero ha resaltado que los cambios realizados en el recinto han sido un éxito «y han venido para quedarse». Ha señalado que las ferias van creciendo cada año, hay dos casetas más en la plaza del Comarca y se va a utilizar la denominada ‘Placita’, entre la plaza de la Reina y de la Comarca, como zona de descanso.