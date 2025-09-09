Importante incendio en una localidad de Toledo

Un incendio originado este martes en la nave de un taller mecánico de la localidad toledana de Quintanar de la Orden se ha extendido a otra de maderas, sin dejar personas afectadas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el fuego se ha iniciado a las 14.43 horas en una nave perteneciente a un taller mecánico ubicada en la carretera de El Toboso, mientras el establecimiento se encontraba cerrado. Posteriormente, el fuego se ha extendido a una nave cercana de maderas.

En el lugar están trabajando contra las llamas bomberos de los parques de Villarrubia de Santiago, Villacañas, Orgaz e Illescas. También se han movilizado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y una ambulancia de soporte vital básico en preventivo.