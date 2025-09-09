Fallece un hombre tras caer desde un tejado en Toledo

Un hombre de 78 años ha fallecido este martes tras caer desde una altura de cuatro metros en una finca agrícola de Minas de Santa Quiteria, una pedanía de Sevilleja de la Jara (Toledo).

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 11:15 horas de este martes desde una nave agrícola en una finca.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y un médico del centro de salud de Sevilleja, que ha certificado la muerte del hombre por lo que no se ha activado al helicóptero sanitario.