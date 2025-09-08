Consulta la fecha de los exámenes del CAP de Mercancías y Viajeros en Toledo

Ya se conocen diferentes aspectos a tener en cuenta

IES 'Universidad Laboral' - EUROPA PRESS - Archivo

La Dirección General de Transportes y Movilidad ha hecho pública la composición del tribunal, lugar, fecha y hora de las pruebas para la obtención del certificado profesional acreditativo de la cualificación inicial de conductores de determinados vehículos de transporte por carretera, que tendrán lugar el sábado, 27 de septiembre’, en el IES ‘Universidad Laboral’ de Toledo.

Según informa este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, los cuatro exámenes –CAP de Mercancías en examen global y parcial y CAP de Viajeros en los mismos apartados– tendrán lugar a las 10.00 horas.

Para la realización de los ejercicios será preciso que los aspirantes vayan provistos del DNI u otro documento oficial acreditativo de su identidad en vigor, que se les podrá requerir por el tribunal o por sus representantes en cualquier momento de la realización de las pruebas.

Además, los aspirantes deberán asistir provistos de bolígrafo azul o negro.

infoCLM Send an email 8 septiembre, 2025 - 09:15
