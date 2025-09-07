Un pueblo de Toledo, el punto de España más alejado del mar: casi 5 horas hasta la playa

Aunque buena parte de la población vive cerca del mar, hay municipios del interior peninsular que se encuentran a gran distancia del mar. Las provincias de Madrid, Ávila y Toledo, situadas en el centro del país, acogen algunas de las localidades más alejadas de la costa, pero hay un punto en concreto que se considera el más alejado del mar en toda España.

Se trata de Nombela, un pequeño municipio de Toledo ubicado cerca del límite con Madrid y Ávila. La playa más cercana a este pueblo es la Malvarrosa, en la ciudad de Valencia, y para llegar hasta ella tienen que recorrer unos 437 kilómetros. Es decir, unas 4 horas y media de viaje con peaje. En el caso de hacer el trayecto sin peajes, serían casi 5 horas.

Cabe destacar que este punto no coincide con el centro geográfico de la península, el cual se encuentra en Getafe (Madrid). La razón es la forma irregular del territorio español, que hace que la distancia al mar no siempre guarde relación directa con la posición central.

Un pueblo con raíces históricas

Con una población de 895 habitantes según datos del INE de 2024, Nombela (Toledo) tiene un origen que se remonta al siglo XII. No fue hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando obtuvo el título de villa.

Entre su patrimonio histórico destacan la Ermita del Santo Cristo de la Nava y la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora.

Durante gran parte de su historia, la economía local ha estado ligada al sector agrícola, especialmente al cultivo de trigo, centeno y la producción de vino, así como a la ganadería. Hoy en día, también están presentes la industria, el comercio, la construcción y los servicios.