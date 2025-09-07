Un joven resulta herido por arma blanca en Toledo

La madrugada de este domingo se ha registrado una agresión con arma blanca en plena vía pública en Talavera de la Reina, que se ha saldado con un joven de 20 años herido en el abdomen.

El suceso ocurrió a las 05:29 horas en la calle Miguel de Unamuno, esquina con la plaza Federico García Lorca, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Info CLM.

El herido fue trasladado en una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería al hospital Nuestra Señora del Prado de la localidad. En el lugar también intervinieron Policía Nacional y Policía Local.