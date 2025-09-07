Toledo promociona en China su estrategia turística para atraer un turismo de «calidad»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha subrayado que el propósito del viaje a China es generar un turismo de calidad que impulse el comercio, la hostelería y las pernoctaciones, y que suponga «un antes y un después en la estrategia frente al turismo de masas».

Así lo ha indicado durante la visita de la misión toledana, que cuenta también con participación del sector empresarial, la Diputación Provincial de Toledo y representantes de la hostelería y el turismo, según ha recordado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Velázquez ha afirmado que hasta el momento el balance está siendo «extraordinariamente positivo», mientras que el presidente de la Federación Empresarial Toledana, Javier de Antonio Arribas, ha subrayado que la visita «está cumpliendo plenamente las expectativas, tanto por la calidad de los contactos institucionales como por las oportunidades que se están abriendo para el tejido empresarial de Toledo».

La delegación toledana está en la provincia china de Fujian, que cuenta con más de 40 millones de habitantes y ciudades que superan individualmente los 10 millones, y que ocupa el tercer puesto en el ranking económico de China por PIB y renta per cápita.

En este contexto, el alcalde ha incidido en la «importancia de promocionar la ciudad de Toledo como destino preferente para el turismo de calidad procedente de esta región», y ha rememorado que tanto el máximo representante institucional de Fujian, Zhou Zuyi, como la vicegobernadora de la provincia visitaron anteriormente Toledo, lo que derivó en una invitación formal que ahora se concreta.

Por último, el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, ha valorado esta misión institucional y empresarial en China, y ha destacado que este viaje «está siendo muy fructífero para el sector, porque permite abrir nuevas vías de promoción internacional y atraer un turismo de calidad que es fundamental para el futuro de la hostelería y del turismo toledano».