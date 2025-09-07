El pueblo de Toledo que recupera su campo de fútbol tras los daños de la DANA

Recas ha inaugurado el campo de fútbol 'Fernando Sánchez', que ha sido reformado tras los daños causados por la dana de 2023, y que ha contado con una ayuda de 652.000 euros del Gobierno de España

7 septiembre, 2025 - 12:46
Foto: Redes sociales Milagros Tolón

El municipio de Recas (Toledo) ha inaugurado el campo de fútbol ‘Fernando Sánchez’, que ha sido reformado tras los daños causados por la dana de 2023, y que ha contado con una ayuda de 652.000 euros del Gobierno de España.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asistido a la inauguración y ha destacado que estas instalaciones vuelven a ser un espacio de encuentro y disfrute para la población, según ha informado la Delegación en nota de prensa.

Tolón ha agradecido al alcalde de la localidad, Eliseo Ocaña, su compromiso y constancia para que este proyecto sea una realidad, y ha calificado éste como «una muestra de colaboración institucional y del compromiso del Gobierno» con Toledo y la región.

En este sentido, ha resaltado la ayuda prestada por el Gobierno de España y ha recordado que el objetivo «es atender a los municipios allí donde lo necesiten, responder ante las emergencias y estar siempre al lado de la gente. Lo importante son las personas y su bienestar, vivan donde vivan, en grandes ciudades o en municipios como Recas».

Recas ha recibido también otros 111.000 euros destinados a la reparación del arroyo de la presa y la reposición del Camino Real.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la presencia de Milagros Tolón en este acto y el apoyo del Gobierno de España para la reconstrucción del campo de fútbol, así como la ayuda prestada por los municipios cercanos durante el tiempo que las instalaciones han estado inutilizadas.

