Un violento enfrentamiento en un pueblo de Toledo llega a juicio tras la pérdida de un ojo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este próximo martes, 9 de septiembre, a C.L.A.H, acusado de lesionar a C.L.A.H., que a su vez acudió a agredirle a él, tras golpearle con una porra en la cara causándole la pérdida de un ojo, en la localidad toledana de Sonseca.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las 18.45 horas del día 13 de septiembre del año 2019, el también procesado en este procedimiento P.F.C.G. (del que se archivó la causa al haber fallecido el 11 de septiembre de 2022) acudió a un establecimiento hostelero sito en la localidad de Sonseca, donde estuvo molestando a la pareja sentimental de C.L.A.H., motivo por el cual fue increpado por este, iniciándose una pelea entre ambos hasta que abandonó el lugar P.F.C.G., no sin antes arremeter este con patadas contra la puerta del establecimiento, causando desperfectos en la misma.

Aproximadamente una hora después de los hechos anteriores y motivado por la voluntad de buscar venganza por lo sucedido, el ya fallecido P.F.C.G. se personó nuevamente en el bar portando una porra, abandonando el lugar tras no encontrar allí a C.L.A.H.

Acto seguido, P.F.C.G. se dirigió al taller de coches regentado por C.L.A.H., también en Sonseca, donde empotró su furgoneta contra la puerta del establecimiento, abandonando inmediatamente el lugar.

Avisado el procesado C.L.A.H. de lo sucedido, se personó en su taller, donde ya sobre las 20.00 horas volvió a llegar P.F.C.G., quien se apeó de su vehículo con la misma porra en la mano. En el momento en que abrió la puerta del taller S.B.H.C., madre de C.L.A.H., el procesado ya fallecido comenzó a golpearla con la porra en la cara.

Ante los gritos de S.B.H.C., el procesado C.L.A.H. corrió en su auxilio y, con el único ánimo de defender a su madre, se abalanzó sobre P.F.C.G., comenzando un forcejeo en el que C.L.A.H. pudo arrebatarle la porra y, entonces, con ánimo de causar un importante menoscabo físico a P.F.C.G. debido a lo que acababa de suceder y pese a que la agresión a su madre ya había finalizado, golpeó con la porra en la cara de P.F.C.G., haciendo que cayese al suelo, donde le propinó patadas, teniendo que ser separado por las personas allí presentes.

Como consecuencia del golpe con el mencionado objeto en la cara de P.F.C.G., este sufrió estallido de globo ocular derecho con perforación corneo escleral de gran extensión, que hizo inviable la reconstrucción de estructuras, por lo que se tuvo que realizar la extirpación del globo ocular.

Asimismo, P.F.C.G. sufrió otras lesiones como fractura conminuta de los huesos propios de la nariz, del hueso nasal y del tabique nasal con el septum desviado hacia la izquierda; fractura conminuta del suelo de la órbita derecha con herniación de la grasa inferior sin atrapamiento muscular; fractura conminuta de la pared anterior del seno maxilar derecho con líneas de fracturas en la pared lateral y probable fractura medial; enfisema subcutáneo palpebral y periorbitario derecho que se extiende a la zona maxilar y malar derecha; una herida en la zona del mentón; y trastorno adaptativo mixto.

P.F.C.G. falleció el 11 de septiembre de 2.022 tras haber sido procesado en esta misma causa, habiéndose archivado por tal motivo el procedimiento contra él, si bien sus herederos J.M.C.G. y M.C.C.G. desean continuar con el procedimiento ejerciendo las acciones penales y civiles.

Por todos estos hechos, la Fiscalía pide para C.L.A.H una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de lesiones, concurriendo la eximiente incompleta de legítima defensa. Asimismo, también demanda una indemnización de 84.826,69 euros.