Grave accidente de tráfico en Toledo

Un turismo con cinco ocupantes ha sufrido una salida de vía con vuelco en la madrugada de este sábado 6 de septiembre en el kilómetro 14,6 de la AP-36, en sentido Albacete, en la localidad de Villatobas de la provincia de Toledo resultando heridas todas las personas que viajaban en su interior, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Info CLM.

Tres de los ocupantes tuvieron que ser excarcelados por los bomberos que se desplazaron de Villacañas y Villarrubia de Santiago, mientras que los otros dos lograron salir por su propio pie.

Los heridos son dos adultos de 60 años (un hombre y una mujer), dos chicas de 29 y 25 años, y una niña de 8 años que fueron atendidos en el lugar y trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo. Ninguno de ellos reviste gravedad.

En el operativo intervinieron además Guardia Civil, un equipo médico de urgencias, una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.