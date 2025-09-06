Detenido un hombre tras una agresión con arma blanca en un pueblo de Toledo

La Policía Nacional ha detenido a un varón por la agresión con arma blanca ocurrida este viernes por la tarde en Talavera de la Reina (Toledo) y en la que resultó herido un hombre de 65 años.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado a EFE que se ha producido la detención de una persona por estos hechos, que se produjeron a las 20:00 horas de este viernes en un piso de la calle Joaquina Santander de Talavera.

El herido, de 65 años, fue trasladado por una ambulancia de soporte vital al Hospital ‘Nuestra Señora del Prado’ de la ciudad.

Al lugar de los hechos acudió también una UVI y la Policía Local.