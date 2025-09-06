Activo un incendio forestal en Toledo

Un incendio forestal ha sido declarado este sábado a las 15:46 horas en la finca El Romeral, dentro del término municipal de Santa Cruz del Retamar en la provincia de Toledo, tras ser detectado por un vigilante fijo.

En las labores de extinción participan actualmente 24 personas y siete medios, entre ellos dos aéreos y cinco terrestres. En total, desde el inicio del operativo han intervenido 28 efectivos, según el Sistema de Información de Incendios Forestales. Los equipos del Plan Infocam continúan trabajando sobre el terreno para sofocar las llamas y evitar su propagación.