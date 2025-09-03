La Fiesta de la Ternera de Menasalbas y su papel estratégico de la ganadería en el desarrollo rural de Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado hoy el papel estratégico de la ganadería en el desarrollo rural y la importancia de apoyar a un sector fundamental para garantizar el futuro de muchos municipios. Así lo ha manifestado en la XXII edición de la Fiesta de la Ternera de Menasalbas, en la que ha participado acompañada por la alcaldesa de la localidad y diputada provincial, Marina García, y por el vicepresidente de la institución, Joaquín Romera.

La Fiesta de la Ternera, a la que también han acudido diferentes autoridades regionales y alcaldes y concejales de la provincia, está organizada por el Ayuntamiento de Menasalbas junto a las cooperativas ganaderas Nuestra Señora de la Salud, Valle de Mena, Fuente Bartolo y Comega y es un referente popular y gastronómico dentro de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas, reuniendo a vecinos y visitantes en torno a una degustación de carne de ternera de producción local.

Un motor para la provincia

Cedillo ha querido subrayar la relevancia de la ganadería como motor económico y social de la provincia y reafirmar el compromiso de la Diputación con quienes sostienen el mundo rural. “Menasalbas es un claro ejemplo de la importancia que la ganadería tiene para el presente y el futuro de nuestra provincia. Aquí encontramos tradición, innovación y un producto de calidad excepcional que es orgullo de Castilla-La Mancha y de toda España”, ha señalado.

Foto: Diputación de Toledo

Asimismo, se ha mostrado convencida de que “apoyar a la ganadería es apostar por el empleo, la fijación de población y el desarrollo de nuestros pueblos. Desde la Diputación de Toledo seguiremos al lado de los ganaderos porque ellos representan una pieza clave en la lucha contra la despoblación y en la defensa de nuestro mundo rural”.

Por su parte, la alcaldesa y diputada provincial, Marina García, ha agradecido el respaldo de la Diputación y ha puesto en valor la importancia de esta cita: “La Fiesta de la Ternera es una tradición muy querida en Menasalbas y un escaparate del esfuerzo de nuestras cooperativas y ganaderos. Nos sentimos muy orgullosos de mostrar la calidad de nuestra carne y de mantener viva una celebración que es seña de identidad del municipio”.

Lonja Agropecuaria de Binéfar

Antes de la degustación popular, ha tenido lugar otro acto ya tradicional en las Fiestas de Menasalbas, la celebración en el Teatro Municipal de la sesión semanal de la Lonja Agropecuaria de Binéfar. Una iniciativa que reconoce la importancia de Menasalbas dentro del sector ganadero nacional, al acoger este evento con motivo de sus fiestas patronales.

La Lonja Agropecuaria de Binéfar se ha consolidado como principal foro de referencia del vacuno en España y Europa, con una influencia directa sobre más del 30% de la producción nacional. Productores, comercializadores y delegaciones internacionales han seguido con atención esta convocatoria, considerada garantía de transparencia y objetividad en la fijación de precios.