Cedillo inaugura el nuevo césped del campo de fútbol de Carranque con la ayuda de la Diputación de Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y la alcaldesa de Carranque, Amelia Guzmán, han inaugurado el nuevo césped artificial del campo de fútbol de la localidad, una actuación que ha permitido recuperar plenamente esta instalación deportiva con el respaldo de la institución provincial.

Al estreno del nuevo césped también han acudido los vicepresidentes de la Diputación, Jesús Guerrero y Juan Carlos Sánchez. Un acto que ha coincidido con la celebración de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Fe y con la disputa del Torneo de Fútbol Interpeñas, incluido en la programación festiva y con la participación de equipos de todas las categorías, que ya han podido disfrutar estos días de las renovadas instalaciones.

Foto: Diputación de Toledo

Esta importante mejora ha sido posible gracias al Plan Extraordinario de Inversiones (PEI) de la Diputación, con una aportación de 110.000 euros. Una actuación con la que el Ayuntamiento da respuesta a una reivindicación de los vecinos, ya que el antiguo césped se encontraba tan deteriorado que hacía imposible el uso del campo de fútbol.

La Diputación apuesta por el deporte

Durante la inauguración, Cedillo ha recordado que “mejorar las instalaciones deportivas no solo permite garantizar un entorno adecuado y seguro para los entrenamientos y competiciones, sino que también supone apostar por el deporte base, por la juventud y por hábitos de vida saludables, un objetivo primordial para nuestro Gobierno”.

“Además, hoy reiteramos nuestro compromiso con los municipios de la provincia y con su futuro. Por eso vamos a seguir apoyando proyectos tan importantes como este, que mejoran la vida de los ciudadanos y refuerzan el deporte y la convivencia en nuestros pueblos”, ha añadido.

Un proyecto necesario

En este sentido, la alcaldesa de Carranque ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha explicado que el césped llevaba años muy deteriorado y los efectos de la DANA de septiembre de 2023 agravaron su estado hasta dejarlo inutilizable. “Con la apertura de esta renovada instalación, Carranque recupera en plenitud su campo de fútbol 11, lo que permite potenciar la actividad del Club Deportivo Carranque, que ya puede llevarse a cabo en estas instalaciones y que cuenta con 130 niños y niñas inscritos para este curso”, ha celebrado Guzmán.

Foto: Diputación de Toledo

Con esta actuación, la Diputación de Toledo respalda un proyecto prioritario para Carranque, al tiempo que reafirma su compromiso con los municipios de la provincia, atendiendo aquellas inversiones que son más necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La recuperación del campo de fútbol permitirá a cientos de usuarios disfrutar de unas instalaciones modernas y seguras, fomentando la práctica deportiva y recuperando para la localidad un espacio de referencia para la convivencia y el ocio saludable.