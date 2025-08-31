Las causas del terrible accidente en Toledo

Un conductor que circulaba en sentido contrario y que ha dado positivo en alcoholemia ha provocado el accidente ocurrido este sábado en la A-5 a la altura de Santa Olalla (Toledo) en la que se han visto implicados cinco turismos y una motocicleta, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Sobre las 23.30 horas en la A-5, en el kilómetro 86, sentido creciente (Badajoz), en el término municipal Santa Olalla, un vehículo que circulaba en sentido contrario, provocaba una colisión con otros cinco turismos y una motocicleta.

Como consecuencia del siniestro, el conductor de la motocicleta, de 30 años, fallecía, y tres personas resultaban heridas, uno grave y otros dos leves.

La A-5 quedaba cortada en sentido creciente (Badajoz), hasta las 02.30 horas, desviándose el tráfico por la vía de servicio.

El conductor del turismo que circulaba en sentido contrario, resultó herido leve y arrojó una tasa de alcoholemia positiva. Queda pendiente los resultados de la prueba drogas. Se procederá a su detención cuando sea dado de alta, según la Delegación del Gobierno.

Desde el 112 informaban de que uno de los heridos más graves, de 59 años, era trasladado en UVI al Hospital Universitario de Toledo, y otro de 40 con heridas más leves era derivado al hospital de Talavera en una ambulancia de soporte vital básico.

Además, los servicios sanitarios tuvieron que atender allí mismo a los familiares de la persona fallecida.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Santa Olalla, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras, dos UVIs, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias.