Desciende a nivel 0 el incendio de Toledo

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha bajado a nivel 0 el incendio de Sonseca (Toledo), donde continúan trabajando dos medios y nueve efectivos.
El Plan Infocam había declarado la situación operativa nivel 1 por la posible afección de humo a infraestructuras como consecuencia del fuego, que afecta a zona de pasto.
El incendio se ha declarado a las 15:21 horas de este domingo tras la llamada de un particular y afecta al paraje del Cuartillejo.
Hasta el momento, han trabajado en la zona, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) consultado por EFE, seis medios, uno de ellos aéreo y 24 personas.