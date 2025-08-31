Declarado de nivel 1 un incendio en Toledo

Se ha declarado esta tarde

infoCLM Send an email 31 agosto, 2025 - 17:23
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado la situación operativa nivel 1 por la posible afección de humo a infraestructuras como consecuencia de un incendio en Sonseca (Toledo). El fuego, que afecta a zona de pasto, se ha declarado a las 15:21 horas de este domingo tras la llamada de un particular y afecta al paraje del Cuartillejo. En estos momentos se encuentran trabajando en la zona, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) consultado por EFE, 3 medios, uno de ellos aéreo y 10 personas.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado la situación operativa nivel 1 por la posible afección de humo a infraestructuras como consecuencia de un incendio en Sonseca (Toledo).

El fuego, que afecta a zona de pasto, se ha declarado a las 15:21 horas de este domingo tras la llamada de un particular y afecta al paraje del Cuartillejo.

En estos momentos se encuentran trabajando en la zona, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) consultado por EFE, 3 medios, uno de ellos aéreo y 10 personas. 

infoCLM Send an email 31 agosto, 2025 - 17:23
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba