Declarado de nivel 1 un incendio en Toledo

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado la situación operativa nivel 1 por la posible afección de humo a infraestructuras como consecuencia de un incendio en Sonseca (Toledo).

El fuego, que afecta a zona de pasto, se ha declarado a las 15:21 horas de este domingo tras la llamada de un particular y afecta al paraje del Cuartillejo.

En estos momentos se encuentran trabajando en la zona, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) consultado por EFE, 3 medios, uno de ellos aéreo y 10 personas.