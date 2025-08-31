Critican que las obras de la TO-23 comiencen este lunes

El PP ha criticado que las obras de acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23 que va a ejecutar el Ministerio comiencen este lunes, 1 de septiembre, ya que afectarán directamente al tráfico de entrada y salida al barrio más grande y poblado de la ciudad.

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ha trasladado su «preocupación» por los problemas de movilidad que va a ocasionar esta actuación, que «no es la que demanda ni necesita Toledo», según ha informado el PP en nota de prensa.

«No entendemos que hayan tenido dos meses, como son julio y agosto, en los que baja el volumen de tráfico para ejecutar estas obras y lo hagan ahora, cuando la zona industrial retoma la mayor parte de su actividad», ha asegurado.

En este sentido, Jiménez ha reclamado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio «que ejecuten las obras del misterioso tercer carril que han sido anunciadas por Tolón desde el 2021, y no tenemos noticias ni fecha de licitación del proyecto, agravando un problema que sufren a diario nuestros vecinos», ha asegurado.

«Toledo no puede esperar ni un minuto más a que se ejecute el tercer carril, que es mucho más necesario para la movilidad de la ciudad, que un carril bici. Así se reduciría la congestión y atascos en el tramo entre la A-42 y la glorieta elevada del Km 2,300».

Asimismo, el concejal ‘popular’ ha recordado que cada día acceden a Toledo una media de 75.000 vehículos por las diferentes entradas de la ciudad, y la falta de infraestructuras provoca «atascos y problemas de tráfico con dificultades de acceso al hospital, las consejerías y las diferentes empresas, y un mayor riesgo de accidente».

Por otra parte, también ha señalado que el tercer carril es fundamental para desarrollar la propuesta ‘Toledo AVE’ que el Ayuntamiento ha presentado al Ministerio como solución para la línea Madrid-Lisboa.

El concejal de Movilidad ha recordado, además, que el Ayuntamiento ya ha comenzado a poner solución a este problema con la construcción del vial de conexión que unirá Azucaica y el Polígono y que «marcará un antes y un después en la movilidad de la ciudad».