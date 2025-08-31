Controlado el incendio de Toledo

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado el incendio de Sonseca (Toledo), donde continúan trabajando dos medios y nueve efectivos.
El Plan Infocam había declarado la situación operativa nivel 1 por la posible afección de humo a infraestructuras como consecuencia del fuego, que afecta a zona de pasto.
El incendio se ha declarado a las 15:21 horas de este domingo tras la llamada de un particular y afecta al paraje del Cuartillejo y tras bajarlo a nivel 0, ha sido controlado a las 17:44 horas.
Hasta el momento, han trabajado en la zona, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) consultado por EFE, seis medios, uno de ellos aéreo y 24 personas.