Trágico accidente en Toledo

Una mujer de 67 años ha fallecido en un accidente de tráfico este sábado en Turleque (Toledo), en el que otra mujer, también de 67 años, ha tenido que ser trasladada en UVI al hospital.

Según ha informado el 112 el suceso ha ocurrido minutos antes de las 14:00 horas, cuando el vehículo en el que viajaban las dos personas por la TO-3059 se ha salido de la vía, quedando atrapadas en su interior.

Los bomberos de Villacañas han acudido a la zona del siniestro para excarcelar a las dos mujeres, que se habían quedado atrapadas en el vehículo, y donde solo han podido certificar el fallecimiento de una de ellas.

La otra mujer ha sido trasladada en UVI al Hospital Universitario de Toledo.

Además de la UVI y los bomberos, se han trasladado la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.