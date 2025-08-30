La tensión entre movimiento y quietud, la nueva exposición en el Centro Cultural San Clemente de Toledo

El Centro Cultural San Clemente de Toledo acoge desde este viernes la nueva propuesta pictórica del artista Francisco Antolín, en una muestra que reúne un conjunto de obras en las que el artista reflexiona sobre la tensión entre movimiento y quietud, tomando como punto de partida el célebre «todo fluye» de Heráclito y su contraposición con el pensamiento de Parménides.

El diputado de Cultura y Educación, Tomás Arribas, ha acompañado a Antolín en la apertura de una muestra que seguro hará las delicias de los visitantes a la exposición, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Arribas ha conocido del propio autor que las 25 piezas expuestas exploran la aparente contradicción que genera una armonía inevitable, donde cada instante se detiene para ser observado con detalle, como un fotograma congelado que contiene la esencia del fluir.

Con un lenguaje plástico sereno pero profundamente apasionado, el pintor propone al visitante un diálogo con la temporalidad, la percepción y la paradoja.

Ha coincidido el diputado provincial con Francisco Antolín en que Fluencias se erige así como un itinerario de interrogantes que invitan a pensar en los límites de nuestra mirada y en la vigencia de la filosofía clásica en la creación contemporánea.

Estas obras, que forman parte de la exposición de San Clemente, tienen su origen en una contradicción aparente. En ellas se materializa el principio de una entidad que, en una ósmosis indefinida, fluye desde un ámbito originario a través de una urdimbre tan inevitable como necesaria en su complementariedad, que configura la difusión y el ritmo de esa fluencia. «Dos elementos que en su virtual oposición se determinan y sostienen mutuamente».

«Estas obras se erigen ante nosotros como una vía, como interrogantes lanzados sobre la probidad de nuestros intentos de prospección de la realidad y, en última instancia, del conocimiento. Y, no menos, sobre la pertinencia y el calado de la ironía».

FRANCISCO ANTOLÍN

Francisco Antolín (Ciudad Real, 1949) aglutina en sus obras arte y ciencia, en su doble condición de artista que trabaja varias disciplinas como de bioquímico, especialidad de la que se graduó en 1971 por la Universidad Complutense de Madrid mientras realizaba sus primeras pinturas.

En 1972 se traslada a Sudamérica (Venezuela) y comienza a exponer en diferentes espacios, pasando parte de sus obras a formar parte de las colecciones públicas de museos tales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Bajo ese perfil el artista ha presentado en el Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) su última exposición, Historia(s) natural(es), donde exploró la relación entre arte y ciencia a través de obras que combinaban pintura, escultura y sonido, abordando temas como el cambio, el tiempo y la caducidad.

La exposición puede visitarse hasta el 26 de septiembre, de martes a domingo, en horario de 11.00 a 18.00 horas.