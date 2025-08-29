Casi 100 de los 4.300 trenes que circularán este fin de semana en la operación retorno del verano pasarán por Toledo

Un total de 4.350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo, y de larga y media distancia de Renfe circularán por toda la red ferroviaria del país durante la ‘operación retorno’ de las vacaciones de verano, que transcurre desde este viernes, 29 de agosto, y hasta el próximo lunes, 1 de septiembre. Por la estación de Toledo pasarán 94 trenes.

Este viernes y el lunes serán los días con más circulaciones, con 1.200 cada día, según datos de Adif, acogiendo la estación de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes unos 1.510 trenes a lo largo de estos cuatros días y la de Chamartín Clara Campoamor otros 645 trenes.

Asimismo, en la vuelta de vacaciones de agosto, la estación de Barcelona Sants prevé la llegada y salida de 476 trenes, y la de Zaragoza Delicias, 267. De su lado, Sevilla Santa Justa será origen y destino de 293 trenes, Málaga María Zambrano de 270 trenes y Granada, de otros 96.

En la Comunidad Valenciana, de la estación de Alacant Terminal partirán o llegarán 247 trenes durante este último fin de semana de agosto, de Valencia Joaquín Sorolla 224 y de Castellón, otros 86 trenes.

Por su parte, la renovada estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao tiene programados un total de 53 trenes, por la de Ourense pasarán 84 y por la de Oviedo, 42 trenes. Valladolid Campo Grande registrará la llegada y salida de 238 trenes, y la de León, un total de 74. Por la de Toledo pasarán 94 trenes.

Los trenes programados para estos días están en línea con la evolución positiva de este modo de movilidad, ya que el tráfico de alta velocidad se anotó un crecimiento del 6% en la primera mitad de 2025, que se suma al segundo récord anual consecutivo que alcanzó 2024.

REFUERZO DE RENFE

La principal compañía del país, Renfe, ha reforzado con 49 trenes adicionales y 18.400 plazas su oferta para este fin de semana, hasta alcanzar los 438.527 asientos en sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y el AVE internacional a Francia.

Los movimientos en esta operación de regreso de vacaciones se concentran especialmente en las llegadas a Madrid y Barcelona, al igual que en la Comunidad Valenciana, Andalucía y el norte del país.

En concreto, los principales refuerzos de plazas se producirán en las líneas de AVE y Larga Distancia con origen o destino en Barcelona, con más de 12.230 plazas adicionales, y en el corredor Sur, con 3.280 plazas de refuerzo en Málaga y 2.400 correspondientes a Cádiz.