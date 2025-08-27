La Diputación de Toledo vuelve a respaldar una nueva edición de Gastrofolk, que llenará de cultura, gastronomía y música El Carpio de Tajo, al tratarse de un festival que congrega gastronomía, artesanía, música y naturaleza, consolidándose como una de las grandes citas culturales del verano en la provincia.

Así lo ha anunciado hoy el diputado de Cultura y Educación de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, acompañado del alcalde del municipio, Diego Martín, y de Jesús Torres, presidente de la Asociación Cultural Aires de Ronda.

Durante la presentación, el diputado ha querido resaltar “el papel fundamental que desempeñan iniciativas como Gastrofolk para dar visibilidad al mundo rural, generar riqueza, fortalecer el tejido social y luchar contra la despoblación”.

Tomás Arribas ha destacado también “la implicación activa del pueblo de El Carpio de Tajo, que vive este festival con orgullo y lo ha convertido en un proyecto colectivo que pone en valor su identidad, su cultura popular y su entorno”.

Arribas ha recordado que la Diputación de Toledo respalda este tipo de eventos no solo por su atractivo turístico y cultural, sino por su capacidad para activar la economía local, ofrecer oportunidades a jóvenes emprendedores y defender un modelo de vida sostenible en nuestros pueblos: “Gastrofolk demuestra que el medio rural no solo tiene futuro, sino que puede liderar nuevas formas de desarrollo basadas en la participación, el respeto a las tradiciones y la innovación cultural”.

También ha intervenido el alcalde Diego Martín, quien ha agradecido el apoyo de la institución provincial y subrayado el impacto positivo del festival en la dinamización del municipio, recalcando que “es una muestra de algo muy importante, como es el orgullo de pueblo; el orgullo de ser de El Carpio de Tajo; el orgullo de ser de la provincia de Toledo; el orgullo de ser de Castilla-La Mancha. Gastrofolk pone de relieve los puntos que nos diferencian como pueblo”.

“Gastrofolk es una apuesta decidida de la Asociación Aires de Ronda, que se ha consolidado como un exponente en toda la comarca del buen hacer de decenas y decenas de personas que voluntariamente prestan su trabajo y lo mejor y todo de cada uno de ellos para que los demás podamos disfrutar, y eso hay que ponerlo en valor. Gastrofolk es el ayer, el hoy y el mañana”, ha dicho.

Jesús Torres, de Aires de Ronda, por su parte, ha recordado que Gastrofolk nació como iniciativa cultural y comunitaria para salvaguardar y difundir el patrimonio inmaterial del territorio, y que cada año se supera en participación, calidad y contenido.

Ha añadido que “celebramos este Gastrofolk desde el año 19, con un pequeño parón en el 20 por la pandemia, pero que recuperamos y que este año, el próximo fin de semana celebrará su sexta edición”.

“Procuramos –ha dicho-, que Gastrofolk sea un evento abierto a todas las edades, a los amantes de la naturaleza, y para los que quieren disfrutar de diferentes propuestas. Van a ser más de 20 actividades las que se van a realizar durante el fin de semana: talleres de cocina; talleres con artesanos; actividades de cocina en directo; o un mercado, en el que me gustaría destacar que este año duplicamos el número de puestos, superando el número de 30 puestos”.

Una programación completa y para todos los públicos

Gastrofolk 2025 se celebrará los próximos 29 y 30 de agosto en El Carpio de Tajo con un extenso programa de actividades gratuitas para todas las edades, centradas en la fusión de cultura, naturaleza y tradición.

El viernes 29, la programación arrancará a las 18:30 horas con talleres infantiles artesanales. A las 22:00 horas se celebrará la inauguración oficial del festival, seguida del concierto del grupo Mixtura, que une las raíces musicales de Murcia y Castilla-La Mancha.

El sábado 30 de agosto comenzará con la ya tradicional Caminata Gastrofolk a las 8:00 horas desde la Plaza de España, una ruta para conectar con el paisaje local. A partir de las 11:00 horas abrirá el Mercado de Artesanía & Gastro, que se mantendrá activo durante toda la jornada.

Durante el día habrá múltiples propuestas: Showcooking con productos de la tierra, a cargo del Hostal Concepción (12:00 horas); Catas gastronómicas en doble sesión (13:00 y 19:00 horas) en los salones parroquiales; El III Concurso de Cocina de Empanadas y la actuación de la Ronda Raíces de Chiloeches(Guadalajara).

También se llevará a cabo la actividad “Tapeando Gastrofolk”, para degustar elaboraciones típicas acompañadas de vinos, vermú y cerveza artesana (13:30 horas); y Música en directo, DJ con tardeo ochentero y noventero, y el concierto de cierre (a las 22:00 horas) con la banda Vermú, llegada desde Albacete.