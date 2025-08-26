Acusan a Carlos Velázquez de tener abandonado este barrio de Toledo

El Grupo Municipal Socialista se ha hecho eco de las quejas vecinales de El Beato, una zona residencial llena de viviendas unifamiliares que se encuentra entre Toledo y Olías del Rey, y que reclama mejores servicios y estar mejor conectados con el resto de la ciudad.

La viceportavoz Ana Abellán ha solicitado al alcalde acción de gobierno y que “se pongan a trabajar, de una vez, en la recepción de esta urbanización para que su vecindario pueda recibir los servicios del ayuntamiento como ha ocurrido en otros barrios aislados de la ciudad”.

Abellán también ha pedido al alcalde y a su concejal de movilidad que “amplíen la línea 14 del bus urbano que conecta el centro de la ciudad con el Cementerio y el área comercial de La Abadía, y que se puso en marcha, en el año 2018, por la anterior alcaldesa socialista”.

La viceportavoz socialista también ha acusado al alcalde y a sus socios de gobierno, al grupo Vox, de tener abandonados a las vecinas y a los vecinos, dos años después de su pacto y llegada al gobierno de la ciudad. Y ha recordado que “el alcalde inicio la legislatura enfrentándose con el consistorio de Olías del Rey, que era el encargado de la recogida de basura y limpieza de esa zona, al celebrar el mercadillo de los domingos en la calle Lobo de dicha urbanización, una vía que divide a las dos localidades, y provocó un problema de recogida de basura y salubridad”.

“El concejal de urbanismo, del grupo Vox, visitó la zona un año después de los hechos anteriormente descritos para conocer de primera mano los problemas del vecindario, pero se quedó en una foto y promesas vacías porque un año después seguimos con los mismos problemas y las mismas demandas vecinales” ha denunciado la edil socialista quien ha indicado que “en la actualidad los contenedores que existen en la zona son los del municipio de Olías del Rey, y el servicio de limpieza del ayuntamiento de Toledo no actúa, lo que hace que la plaga de ratas existente en todos los barrios de Toledo, se extienda a esta zona alejada de la ciudad”.