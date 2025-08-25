La Policía Nacional refuerza en Toledo la vigilancia para prevenir robos en viviendas

La Policía Nacional intensifica en la ciudad de Toledo su actuación con el fin de evitar los robos en el interior de las viviendas estableciendo para ello un dispositivo de prevención de robos con fuerza en domicilio así como campañas de prevención con la ciudadanía a través de las diferentes asociaciones vecinales.

Gracias a la actuación vecinal se ha podido comprobar que en algunas viviendas los delincuentes marcan las puertas con testigos de plástico o silicona y de ese modo comprobar que el domicilio se encuentra deshabitado. Es por ello que se ha realizado un despliegue policial al objeto de revisar las viviendas y así poder evitar un posible robo en el interior de las casas donde los dueños se encuentren de vacaciones.

Desde la Comisaría Provincial de Toledo se ha contactado con las asociaciones de vecinos con el fin de trabajar la prevención y mejorar la seguridad de los ciudadanos. Aplicar unas sencillas medidas de seguridad es básico para que los delincuentes no accedan a las viviendas:

En su vivienda:

– Cierre con llave y active la alarma y demás medidas de seguridad, incluso aunque se vaya a ausentar durante un breve espacio de tiempo.

Cuando salga del edificio cierre también la puerta del portal y no permita el acceso a desconocidos.

– Desconfíe de revisores y técnicos que no tengan cita previa. Compruebe directamente con la empresa que los técnicos están acreditados

– Una pequeña inversión puede mejorar la seguridad de su vivienda:

Poner un bombín de calidad certificada

Poner cerrojos en ventanas correderas

Cerrojo y mirillas electrónicas

En vacaciones:

– Compruebe que puertas y ventanas quedan bien cerradas.

– Programe luces, televisión o radio para que se enciendan y/o se apaguen automáticamente, dando la sensación de que la vivienda está habitada.

– Designe personas de confianza que puedan vaciar su buzón, para no mostrar señales de ausencia.

– Mantenga los objetos de valor y dinero en un lugar seguro.

– No divulgue por redes sociales información sobre sus vacaciones o sus ausencias, antes o durante las mismas. Si quiere publicarlo en redes sociales, hágalo una vez que haya regresado a la vivienda.

Llame a la Policía Nacional al teléfono 091:

– Si observa objetos o marcas en cerraduras, entre el marco y la puerta o si la mirilla se encuentra manchada.

– Si escucha ruidos en la casa del vecino y sabe que se encuentra ausente.

– Si acceden al edificio personas desconocidas o sospechosas.

– Si al llegar a su domicilio y se encuentra la puerta abierta o una ventana rota. En estos casos no entre y no toque nada, espere a la llegada de los agentes.