La Diputación de Toledo impulsa nuevas experiencias culturales en este castillo de la provincia

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, que dirige el vicepresidente Joaquín Romera, organiza los días 5 y 6 de septiembre la octava cita del programa “12 meses, 12 castillos, 12 experiencias”, que en esta ocasión corresponde al mes de agosto y dedicada al castillo de San Martín de Montalbán.

Por motivos climatológicos, la actividad se ha trasladado al primer fin de semana de septiembre, con un completo programa de visitas y experiencias culturales que incluyen también al Sitio Histórico de Santa María de Melque, propiedad de la Diputación y considerada una de las joyas visigodas mejor conservadas.

Visitas guiadas, recreaciones históricas y experiencias enogastronómicas

El viernes 5 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, el guía oficial del castillo de San Martín de Montalbán, Óscar Luengo Soria, conducirá la visita por el interior de la fortaleza.

A continuación, en el patio del castillo, se ofrecerá una exhibición de lucha medievala cargo de la asociación toledana Baucan.

Posteriormente, los asistentes se desplazarán hasta Santa María de Melque para participar en una visita teatralizada por los rincones de este complejo visigodo, dirigida por la compañía Atenea. Los asistentes también podrán disfrutar de una cata de vinos teatralizada con tapa, a cargo de Juan Carlos Rueda del restaurante Las Ruedas.

El sábado 6 de septiembre se repetirá el recorrido guiado por el castillo, seguido de la visita teatralizada en Melque y la cata de vinos, concluyendo la jornada con la actuación del grupo de coros y danzas “Semillas del Arte” de La Puebla de Montalbán.

La actividad está limitada a dos pases de 80 personas cada uno, y las inscripciones deberán formalizarse a través de la web www.turismoprovinciatoledo.es, a partir del 29 de agosto a las 9:00 horas y hasta el 4 de septiembre, o hasta agotar plazas.



La participación está restringida a mayores de 18 años, y cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas, teniendo en cuenta que las plazas son limitadas.

Una vez confirmada la inscripción, los asistentes recibirán por teléfono la información sobre el punto de encuentro, debiendo presentarse con 10 minutos de antelación.