Un concurso de poesía de un pueblo de Toledo homenajeará a Antonio Machado con una invitada muy especial

Los Premios Deza de Poesía de Castillo de Bayuela (Toledo) conmemorarán, en su XIV edición, el 150º aniversario del nacimiento de Antonio Machado con la visita de Alicia Viladomat, nieta de Pilar de Valderrama (Guiomar), escritora, dramaturga y gran amor del poeta.

Viladomat, última descendiente de una familia de artistas, participará en la gala en la que se hará público el ganador de los Premios Deza, el 30 de agosto, a las 22.30 horas, en la Plaza de la Constitución de la localidad, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Un certamen con participación a nivel internacional que se consolida como referente cultural en la Sierra de San Vicente y que ha recibido, en esta edición, más de medio millar de obras procedentes de numerosos países, especialmente de América Latina.

PILAR VALDERRAMA

Pilar de Valderrama y Antonio Machado se conocieron a finales de los años veinte del siglo pasado. Juntos protagonizaron una de las más bellas historias de amor de la literatura española; sin embargo, no pasó de una relación puramente epistolar y un intercambio de cartas entre ambos autores.

Pilar de Valderrama, durante toda su vida, quiso mantener en silencio el secreto de su relación con el poeta Antonio Machado. Y fue tras su muerte, con la publicación del libro ‘Sí soy Guiomar’, cuando se hizo público que había sido el gran amor de Antonio Machado.

Con estos versos, Castillo de Bayuela revivirá el amor entre ambos poetas a los que la Guerra Civil y la muerte de Machado en Colliure (Francia) separó definitivamente.

El presidente del Comité Organizador, Felipe Pulido, ha recordado que el propio Machado le pide a Guiomar unos versos para su obra ‘La Lola se va a los Puertos’ y fue entonces cuando Pilar de Valderrama escribió de su puño y letra ‘La Lola solo en la copla se entrega’.

«Con estos versos, Castillo de Bayuela recordará el amor puro y limpio entre Antonio Machado y Pilar de Valderrama y la importancia que tuvo en la inspiración del poeta», ha aseverado.

Del mismo modo ha destacado la importancia de los Premios Deza para el municipio, un certamen que se consolida edición tras edición y que sitúa a Castillo de Bayuela como un referente cultural.