Grave accidente en Toledo deja múltiples heridos

Cinco actores resultaron heridos en la noche del sábado tras el vuelco de un coche de atrezzo durante un espectáculo en el parque temático Puy du Fou, en Toledo, según ha informado el servicio de emergencias 112 a Info CLM.

El accidente laboral se produjo a las 23:48 horas y ha afectado a cuatro mujeres de 26, 27, 26 y 36 años, y a un hombre de 32, que fueron atendidos en el lugar por una UVI móvil y trasladados posteriormente al Hospital General Universitario de Toledo en dos ambulancias.

En el operativo intervinieron además Policía Local y Policía Nacional.